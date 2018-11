Actualidade

O Equador promove na terça-feira a assinatura de um protocolo para ajudar menores e as suas famílias migrantes naquele país, especialmente aquelas orinudas da Venezuela, informou na segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Com o "procedimento de assistência para crianças, adolescentes e suas famílias no contexto da mobilidade humana no Equador", no qual o Unicef participou, vai reforçar o tratamento prioritário que o Estado equatoriano reconhece aos menores na mobilidade humana, sublinha-se no comunicado do ministério.

O acordo, que conta com a presença da diretora regional do Unicef, Marita Perceval, e que será assinado por funcionários dos ministérios dos Negócios Estrangeiros, Inclusão Económica e Social, bem como do Interior, resulta de um convénio assinado a 01 de outubro que garante o respeito, a garantia e a proteção dos direitos humanos de estrangeiros e, em especial, de menores e outras pessoas vulneráveis.