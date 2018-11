Actualidade

O Governo japonês planeia desenvolver um grande submarino não tripulado para recolher informações sobre as ilhas remotas do arquipélago, como Senkaku, disputadas também por Pequim, informou hoje a agência de notícias nipónica Kyodo.

A construção do submarino está incluída no "Programa de Defesa de Médio Prazo" do primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, que pretende que o documento seja aprovado em meados de dezembro e que comece a ser aplicado a partir de abril de 2019, de acordo com uma fonte governamental citada pela agência Kyodo.

O principal objetivo de Tóquio é fortalecer a vigilância nas ilhas remotas, como Senkaku, nas quais se registam constantes atritos diplomáticos com a China.