Actualidade

O Irão iniciou exercícios militares de defesa aérea num momento em que os Estados Unidos voltaram a impor as sanções que tinham sido suspensas no âmbito do acordo nuclear que abrangeu várias potências mundiais.

A televisão estatal iraniana transmitiu imagens de sistemas de defesa e baterias antiaéreas durante manobras militares que começaram hoje e que se prolongam até terça-feira, numa vasta região do norte do país.

O general iraniano Habibillah Sayyari disse que tanto o exército nacional como a Guarda Revolucionária estão a participar nos exercícios e que toda a munição usada é produzida no Irão.