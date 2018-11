Actualidade

O Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores, é entregue hoje, em Vila Nova de Famalicão, autarquia que o patrocina, à escritora Ana Margarida de Carvalho, pelo livro "Pequenos Delírios Domésticos".

A cerimónia de entrega realiza-se às 18:00, no Auditório da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, daquela cidade minhota, conta com a presença da distinguida e dos presidentes da Associação Portuguesa de Escritores e da Câmara Municipal famalicence, José Manuel Mendes e Paulo Cunha, respetivamente, e da porta-voz do júri, Isabel Cristina Mateus, entre outras personalidades.

"Um júri constituído por Cândido Oliveira Martins, Fernando Batista e Isabel Cristina Mateus decidiu, por unanimidade, atribuir o prémio ao livro 'Pequenos Delírios Domésticos', de Ana Margarida de Carvalho", divulgou no passado dia 29 de outubro, a Associação Portuguesa de Escritores (APE), em comunicado.