Actualidade

O embaixador sul-coreano em Moscovo afirmou que muito seguramente os líderes da Coreia do Norte e da Rússia devem realizar uma cimeira em novembro, antes da histórica visita de Kim Jong-un a Seul.

"A Rússia já expressou a sua esperança de que a visita de Kim ocorra antes do final do ano (...) mas a Coreia do Norte parece ainda estar a estudar o local e a data", disse o embaixador da Coreia do Sul na Rússia, Woo Yoon-keun, citado hoje por vários órgãos de comunicação social da Coreia do Sul.

"Dado que a visita de Kim à Coreia do Sul também está prevista para antes do final do ano, a Coreia do Norte parece estar a estudar com muito cuidado a data da visita à Rússia", acrescentou, assegurando que a cimeira deverá acontecer ainda este mês.