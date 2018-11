Actualidade

O Bank Millennium, detido pelo Banco Comercial Português, chegou hoje a um acordo para a aquisição de uma participação de 99,79% no Eurobank, pertencente à Societe Generale Financial Services Holding, uma subsidiária da Société Générale S.A..

De acordo com informação divulgada hoje pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a compra prevê um valor total estimado de 428 milhões de euros, a ser pago em cash e totalmente financiado por meios próprios do Bank Millennium.

O comunicado do BCP divulgado pela CMVM indica que a aquisição do Eurobank "permite reforçar a posição do Bank Millennium na banca polaca"