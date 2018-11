Brexit

Um "acordo possível" sobre o 'Brexit' "é melhor que um não-acordo", mas há um risco de ser chumbado no Parlamento britânico, disse à Lusa o embaixador de Portugal em Londres, Manuel Lobo Antunes.

Ao mesmo tempo, há "forças cada vez mais importantes" a pedir um segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e, embora Lobo Antunes considere que "as condições [políticas] não estão reunidas neste momento", admite que tem hoje "mais incerteza" do que "há um ano" e não pode, por isso, afirmar "tão perentoriamente" que não haverá uma segunda consulta ao povo britânico.

"Julgo que há aqui, neste momento, uma grande expetativa entre conseguir um acordo de saída e o que começa a ser também um calendário apertado", disse o embaixador, evocando a data prevista para o 'Brexit', 29 de março de 2019, em que "é suposto quer o acordo de saída, quer a declaração sobre a relação futura, estarem acordados e já ratificados pelo Parlamento Europeu e pelo Parlamento britânico".