A reunião entre o Presidente guineense, José Mário Vaz, e partidos políticos sobre a nova data para a realização de eleições legislativas, que devia realizar-se hoje, foi adiada, disse à Lusa fonte da presidência guineense.

De acordo com a fonte, o adiamento do encontro deveu-se à visita a Bissau hoje de uma missão ministerial de chefes da diplomacia de três países da Africa Ocidental e que vão encontrar-se com o Presidente, primeiro-ministro, órgãos de gestão eleitoral, partidos políticos e representantes da comunidade internacional.

"Encontro de agendas motivou o cancelamento da reunião do Presidente com os partidos políticos", disse a fonte da presidência guineense.