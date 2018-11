Actualidade

Um homem de 68 anos morreu hoje na sequência de um choque frontal entre duas viaturas ocorrido no concelho de Ourique (Beja), de que resultou também um ferido grave, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, ambas as vítimas foram transportadas em estado grave para as urgências do hospital de Beja, acabando uma delas por morrer na unidade de saúde.

O ferido grave é um homem de 52 anos, indicou a fonte.