Actualidade

A inflação do preço dos alimentos em 2016-17 pode ter aumentado em quatro a seis pontos percentuais a parcela de população moçambicana que vive na pobreza, de acordo com um novo estudo do Banco Mundial.

"Uma análise do Banco Mundial sobre as implicações da inflação do preço dos alimentos em 2016-17 conclui que pode ter significado um aumento da pobreza em 04 a 06 pontos percentuais", refere.

A informação faz parte do boletim sobre a Atualidade Económica de Moçambique, divulgado na quarta-feira, em Maputo.