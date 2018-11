São Tomé/Eleições

As formações políticas da oposição são-tomense que assinaram um acordo de incidência parlamentar para formar Governo, depois das eleições de 07 de outubro recusaram hoje participar num encontro proposto pela Ação Democrática Independente (ADI), no poder.

O encontro estrava programado para as 09:00 locais (menos uma hora em Lisboa) num hotel da capital são-tomense, e destinava-se a discutir um entendimento para uma eventual formação de um Governo de base alargada, defendida pela ADI, que venceu as eleições legislativas com maioria simples de 25 dos 55 assentos na Assembleia Nacional (parlamento).

Nestas eleições, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), foi a segunda força política mais votada, com 23 assentos parlamentares, a coligação PCD-UDD-MDFM, com cinco, e o Movimento Caué, independente, elegeu dois deputados.