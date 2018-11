Actualidade

As exportações dos vinhos do Alentejo diminuíram 17% em quantidade e 10% em valor no 1.º semestre, face a período homólogo de 2017, mas o preço médio por litro subiu cerca de 9%, revelou hoje a CVRA.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) disse que, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no 1.º semestre, houve "uma valorização de 9% no preço" médio por litro dos vinhos da região vendidos no estrangeiro.

Contudo, em sentido oposto, admitiu a CVRA, assistiu-se a "uma diminuição da exportação na ordem dos 17% (em número de garrafas), o que equivale a uma queda de 10% no valor da exportação, com um especial foco na Europa e em África".