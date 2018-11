Actualidade

Uma exposição com esculturas de Manuel Dias (1688-1755), que revela a sua autoria na obra "Virgem com o Menino e São João Batista", após investigação, é inaugurada na quinta-feira, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

Contactada pela agência Lusa, fonte do gabinete de comunicação do museu indicou que os trabalhos de conservação e restauro levados a cabo nesta peça, e consequente processo de investigação, atribuíram-na a Manuel Dias.

A peça - pertencente às coleções do MNAA - foi identificada como Nossa Senhora da Caridade, tendo os trabalhos revelado "qualidades ímpares na escultura e na policromia original".