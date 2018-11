Actualidade

As empresas de reboques estão a preparar uma paralisação nacional, semelhante à realizada em 2008, para denunciar a "asfixia" que vêm sentindo com o "aumento exponencial" do preço do gasóleo, foi hoje anunciado.

"Os rebocadores estão a preparar a organização e mobilização dos profissionais desta atividade com vista a uma paralisação nacional, à semelhança do que aconteceu no ano de 2008. Esse não é o cenário que o setor pretende, mas a falta de resposta e sensibilidade das companhias de assistência em viagem e das autoridades responsáveis não está a deixar alternativa", refere a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) em comunicado.

Segundo a associação, as empresas que se dedicam à prestação de serviços através de veículos de pronto-socorro "têm vindo a confrontar-se com enormes dificuldades decorrentes do aumento exponencial do preço do gasóleo" e, se já viviam "um cenário muito complicado" quando os valores do combustível eram mais baixos, "hoje é praticamente impossível aos empresários conseguirem operar".