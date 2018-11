Web Summit

O Partido Nacional Renovador (PNR) anunciou hoje um "protesto contra a censura" no último dia da Web Summit, na quinta-feira, em Lisboa, por a organização ter retirado o convite à líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen.

Numa publicação feita através da rede social 'Facebook', o PNR salienta que "o 'desconvite' feito a Marine Le Pen é uma vergonha que atenta contra a liberdade de expressão", tratando-se também de uma "atitude totalitária".

Por essa razão, o partido nacionalista convocou um "protesto-boicote contra a censura dos que se consideram moralmente superiores" para as 18:00 de quinta-feira, em frente às instalações do evento, que decorre até esse dia no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na FIL, no Parque das Nações.