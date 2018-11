Actualidade

Os britânicos Muse regressam a Lisboa no verão, para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, no âmbito da digressão de apresentação do novo álbum, "Simulation Theory", a ser editado na sexta-feira.

De acordo com a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado, a banda liderada por Matt Bellamy atua a 24 de julho, no âmbito de uma digressão muncial que arranca a 22 de fevereiro em Houston, no estado norte-americano do Texas.

"Os multiplatinados ícones do rock e vencedores de dois Grammy vão levar esta gigantesca digressão aos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa. Os Muse têm sido aclamados mundialmente pelos seus espetáculos incendiários e revolucionários e esta tour não será exceção", refere a promotora.