Actualidade

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, e o antigo chefe de Estado Fernando Henrique Cardoso trocaram hoje acusações no Twitter, depois de uma entrevista deste último em Portugal.

Em entrevista à RTP, no âmbito da iniciativa Fronteiras XXI, Fernando Henrique Cardoso avisou que Bolsonaro iria cometer um erro se não desse prioridade às relações com o Mercosul e com a China.

Em resposta, Bolsonaro usou a plataforma Twitter para divulgar uma foto do ex-Presidente brasileiro lendo um livro do antigo primeiro-ministro chinês Zhao Ziyang, uma imagem que foi partilhada por milhares de seguidos, fazendo referências ao alegado comunismo de Fernando Henrique Cardoso.