Actualidade

O holandês Frans Timmermans, primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, é agora o único candidato da família socialista europeia ao cargo de presidente do executivo comunitário ("Spitzenkandidat"), depois de o comissário eslovaco Maros Sefcovic ter abdicado.

Em comunicado hoje divulgado em Bruxelas, o grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu, no qual está integrada a delegação do Partido Socialista (PS), anuncia que dá na terça-feira, em Bruxelas, o "pontapé de saída na corrida para as eleições europeias" com um debate com Timmermans, que "é agora o único candidato do Partido Socialista Europeu (PSE), na sequência da decisão do vice-presidente da Comissão Europeia Maros Sefcovic de abandonar a corrida e unir o partido em torno de um só candidato".

Apontando que "a confirmação oficial do candidato comum terá lugar no Congresso do PES em 06 e 07 de dezembro em Lisboa", o S&D saúda desde já a decisão de Sefcovic de abdicar em nome da "unidade" dos Socialistas Europeus em torno da candidatura de Timmermans, o "número dois" de Juncker no atual executivo comunitário.