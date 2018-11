Actualidade

A circulação ferroviária na Linha do Douro, entre as estações de Caíde (Lousada) e Marco de Canaveses, vai encerrar a partir do dia 26 de novembro, para a realização de obras, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo um comunicado da IP, "a implementação deste condicionamento torna-se imprescindível de modo a permitir a execução da segunda fase da empreitada de eletrificação e renovação integral deste troço, iniciada a 27 de julho", numa extensão de quase 15 quilómetros.

Para minimizar "os impactos negativos decorrentes deste constrangimento", serão disponibilizados transportes rodoviários alternativos, entre as duas estações, "em complemento à circulação de comboios nos percursos entre Porto e Caíde e Marco de Canaveses e Pocinho".