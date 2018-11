Actualidade

O presidente do Partido Socialista Europeu (PSE) manifestou-se hoje "particularmente grato" ao primeiro-ministro, António Costa, pelo seu papel no processo que permitiu aos Socialistas Europeus unirem-se em torno da candidatura de Frans Timmermans à presidência da Comissão Europeia.

Em comunicado, Sergei Stanishev saúda o consenso no PSE em torno do nome de Timmermans, atual primeiro vice-presidente do executivo comunitário, como seu "Spitzenkandidat" no quadro das eleições europeias de maio de 2019, resultante de um debate aberto no seio da família política que levou à desistência do também comissário (eslovaco) Maros Sefcovic, e realça então o papel de Costa.

"Gostaria de agradecer a todos os líderes e partidos membros do PSE pelo seu contributo para o processo do candidato comum, e estou particularmente grato ao primeiro-ministro português e líder do PS Portugal, António Costa, que conduziu o diálogo", diz Stanishev.