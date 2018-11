Brasil/Eleições

O juiz brasileiro Sergio Moro, indicado como ministro da Justiça do futuro Governo liderado por Jair Bolsonaro, pediu aos seus colegas de profissão que "continuem com uma atuação independente, mesmo contra, se for o caso, o Ministério da Justiça".

"Da minha parte, sempre terei orgulho de ter participado da Justiça Federal e os magistrados terão sempre o meu respeito e admiração. Continuem dignificando a Justiça com atuação independente (mesmo contra, se for o caso, o Ministério da Justiça)", disse Moro, num comunicado enviado aos magistrados federais, segundo o jornal Estadão.

O juiz, que foi responsável por julgamentos da Operação Lava Jato, acrescentou ainda que a sua decisão de aceitar o convite do Presidente brasileiro eleito, Jaier Bolsonaro, para tutelar a justiça, foi "muito difícil, mas ponderada".