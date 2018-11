Actualidade

O FC Porto criticou hoje, em comunicado, as arbitragens "de má qualidade" no andebol, no basquetebol e no hóquei em patins, pedindo às federações que "tomem medidas" para assegurar a "idoneidade" dos campeonatos.

"O FC Porto lamenta que as principais competições desportivas nacionais nas modalidades de andebol, basquetebol e hóquei estejam a ser condicionadas por arbitragens de má qualidade e, em alguns casos, por arbitragens em cujos critérios apenas conseguimos vislumbrar a intenção de prejudicar as nossas equipas", refere a direção do clube 'azul e branco'.

As críticas surgem na sequência da derrota por 4-3 em hóquei, na visita ao rival Benfica, um 'clássico' decidido no último segundo após a exibição de vários cartões azuis e mais de 10 faltas para cada lado.