Actualidade

Entusiasmados com a possibilidade de desenvolver os seus negócios, milhares de conferencistas estão a chegar hoje a Lisboa para a Web Summit, cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo que decorre até quinta-feira, em Lisboa.

No terminal de saídas do aeroporto da Portela, em Lisboa, Sophie Panot afirma que vai estar "atenta a tudo o que esteja relacionado com 'marketing', inovação e tecnologia", sem esquecer os períodos de convívio.

"É claro que também viemos pela boa comida, pela boa cerveja e esperamos fazer amigos novos. Talvez até tente descobrir a cidade e vá fazer uma corrida", admite a francesa.