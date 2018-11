Actualidade

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) entregou hoje no Conselho Superior da Magistratura o aviso prévio de greve nacional de 21 dias, na sequência da falta de acordo com o Governo sobre a revisão do Estatuto da classe.

O aviso prévio de greve foi entregue ao vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM), Mário Belo Morgado, por uma delegação da direção da ASJP formada por Manuel Soares (presidente), Carolina Girão e Domingos Mira.

No documento hoje entregue, a que a agência Lusa teve acesso, a ASJP refere que "a indisponibilidade da ministra da Justiça para discutir com os juízes todas as matérias relevantes do Estatuto dos Magistrados Judicias e a violação, pelo grupo parlamentar do PS, do compromisso assumido perante os juízes, em 19 de setembro de 2017, de reabrir essa discussão no parlamento, pôs em causa a normalidade do relacionamento institucional com os juízes".