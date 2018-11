Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu hoje a colaboração entre os órgãos de justiça e as forças de defesa e segurança para a responsabilização dos autores dos ataques a aldeias recônditas da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

"Estamos a pedir uma colaboração com as forças de defesa e segurança para a responsabilização dos autores destes atos macabros", declarou o chefe de Estado moçambicano, durante um encontro com os órgãos da administração da justiça em Moçambique, por ocasião do Dia da Legalidade, que hoje se assinalou.

Para Nyusi, os órgãos de justiça desempenham um papel fundamental nas ações para o esclarecimento dos casos de ataques a pontos recônditos na província de Cabo Delgado.