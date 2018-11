LC

O futebolista português Éder acredita que o Lokomotiv Moscovo ainda tem uma palavra a dizer nas contas do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, considerando, para tal, ser "fundamental" vencer terça-feira o FC Porto, no Dragão.

"Acho que é possível (o apuramento para os oitavos de final). A nossa equipa também acredita nisso, mas temos de vencer o FC Porto. Estamos confiantes e tudo vamos fazer para passar à próxima fase", disse o autor do golo mais importante da história do futebol português, à França, na final do Euro2016.

Éder reconheceu que no último jogo entre as duas equipas, em Moscovo, há duas semanas, que os dragões venceram por 3-1, a sua equipa "cometeu alguns erros", mas garantiu que essa falhas vão ser corrigidas neste duelo.