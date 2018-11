LC

O treinador da equipa de futebol do FC Porto, Sérgio Conceição, confessou hoje esperar "mais dificuldades" no jogo de terça-feira, frente ao Lokomotiv, do que as encontradas no duelo de há duas semanas, em Moscovo.

Na antevisão do embate da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, o técnico dos 'dragões' antecipou que as previsíveis mexidas no 'onze' do Lokomotiv vão tornar o adversário "mais forte".

"Penso que poderá ser um jogo mais difícil do que aquele que tivemos na Rússia. Acho que o Lokomotiv poderá fazer algumas alterações, que, na minha opinião, lhes darão uma melhor dinâmica, o que nos vai criar mais dificuldades. Mas, isso não nos vai impedir entrar com tudo para garantir os três pontos", disse Sérgio Conceição.