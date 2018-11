Actualidade

Os ministros das Finanças da zona euro apoiaram hoje a Comissão Europeia na sua decisão de solicitar a Itália um novo projeto orçamental para 2019 e "convidaram" Roma a cooperar com Bruxelas, disse o presidente do Eurogrupo.

Na conferência de imprensa no final da reunião de hoje do Eurogrupo, em Bruxelas, que teve entre os pontos em agenda uma "discussão política" sobre o "chumbo" do orçamento italiano, Mário Centeno comentou que, embora inédita, a decisão da Comissão de solicitar a um Estado-membro um projeto orçamental revisto é legítima, pois está prevista nas regras, que a Comissão está assim a "implementar".

"Os ministros apoiaram a Comissão na sua avaliação e convidaram Itália a cooperar de perto com a Comissão na elaboração de um plano orçamental revisto que esteja em linha com as nossas regras orçamentais", disse Centeno.