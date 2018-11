Web Summit

O secretário-geral da ONU advertiu hoje para os perigos da utilização da inteligência artificial para fins militares e bélicos, defendendo que cabe a todos os atores da comunidade internacional transformar as potencialidades da evolução digital numa "força do bem".

"Máquinas que têm o poder de tirar vidas humanas são politicamente inaceitáveis, moralmente condenáveis e devem ser banidas pela Lei Internacional", defendeu António Guterres, na sua intervenção na Web Summit, que hoje arrancou em Lisboa.

Numa intervenção intitulada "Nurturing a digital future that is safe and beneficial for all" ("Fomentar um futuro digital que seja seguro e benéfico para todos", na tradução em português), o antigo primeiro-ministro português alertou para os aspetos mais sombrios das novas tecnologias no mundo atual.