Actualidade

O Desportivo das Aves abandonou o hoje o 18.º e último lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do Desportivo de Chaves, no fecho da nona jornada.

Mama Baldé, aos 19 minutos, e Amilton, aos 56, apontaram os tentos do conjunto de José Mota, que era o único sem triunfos e pontos conquistados fora, enquanto André Luís marcou, aos 48, o golo dos anfitriões.

Com este resultado, o Desportivo das Aves entregou a lanterna-vermelha ao Nacional, que soma seis pontos, e igualou os sete do Desportivo de Chaves, seguindo na frente, no 16.º posto, devido à diferença de golos.