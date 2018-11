Actualidade

O Fundo Petrolífero de Timor-Leste registava no final de setembro um saldo de 17,16 mil milhões de dólares, mais 228,83 milhões que no final de junho, segundo o relatório trimestral divulgado hoje pelo Banco Central timorense.

"O lucro no período foi de 228,83 milhões, representando um retorno de 1,73%", em linha com o 'benchmark', explicou Venâncio Alves Maria, vice-governador do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), num encontro com os jornalistas para divulgação do relatório.

O relatório confirma que no trimestre entre 01 de julho e 30 de setembro, o fundo registou receitas brutas de 79,42 milhões de dólares, correspondentes a contribuições, 'royalties' e impostos.