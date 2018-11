Actualidade

O Governo da Venezuela anunciou na segunda-feira o reforço da vigilância militar no estado de Amazonas (sul do país), após a morte de três soldados durante uma emboscada de grupos paramilitares que causou ainda dez feridos.

"Reforçou-se o estado de Amazonas com tropas e vamos procurar os criminosos, paramilitares, onde estiverem", disse o ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López, ao canal de televisão estatal.

O ataque, contra oficiais da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar) teve lugar no último domingo e, segundo o ministro, foi uma "represália" após a captura de nove paramilitares colombianos, no bairro Escondido III, do município Atures, do estado de Amazonas.