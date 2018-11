Actualidade

Dois soldados do Burkina Faso morreram e três ficaram feridos na sequência de uma explosão de um engenho artesanal na segunda-feira em Nassoumbou, no norte do país, perto da fronteira com o Mali, segundo as autoridades.

"Um veículo do exército foi atingido por um dispositivo explosivo improvisado perto de Nassoumbou", uma comunidade rural localizada a cerca de trinta quilómetros de Djibo, informou à agência de notícias France-Presse uma fonte dos serviços de segurança.

"Três outros soldados ficaram feridos, dois gravemente", disse a mesma fonte, acrescentando que este incidente ocorreu no regresso de uma "missão de segurança".