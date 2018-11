Actualidade

Lori Trahan, que será a primeira mulher lusodescendente no Congresso dos EUA se ganhar, tem a vitória quase garantida nas eleições intercalares de hoje, no Estado de Massachusetts, onde concorre para a Câmara dos Representantes.

A nomeada do Partido Democrata no 3.º distrito eleitoral de Massachusetts, Lori Loureiro Trahan, tem 99,9% de hipóteses de vencer a eleição para a Câmara dos Representantes, de acordo com a plataforma FiveThirtyEight, dedicada à análise de sondagens.

Profissional de marketing e consultoria, Lori Trahan, de 44 anos, concorre pela primeira vez a um cargo federal, ela que chefiou entre 1995 e 2005 a equipa de um membro da Câmara dos Representantes, Marty Meehan.