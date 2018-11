Web Summit

A cidade de Atenas, na Grécia, venceu hoje o título de Capital Europeia da Inovação e um prémio de um milhão de euros na cimeira de tecnologia Web Summit, em Lisboa, anunciou hoje o comissário europeu Carlos Moedas.

"O vencedor deste ano para Capital Europeia da Inovação é Atenas", disse o comissário europeu para a Ciência e Inovação, Carlos Moedas, que falava na atribuição do prémio da Comissão Europeia, no palco principal da Web Summit, no Parque das Nações, em Lisboa.

Na apresentação do título, que é atribuído pela quarta vez consecutiva, Carlos Moedas indicou que o prémio monetário, de um milhão de euros, "é tão grande como o Prémio Nobel".