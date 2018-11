Eleições/EUA

As primeiras assembleias de voto abriram hoje na costa leste dos Estados Unidos para as eleições intercalares, que representam um primeiro teste à Presidência de Donald Trump e serão determinantes para a segunda metade do seu mandato.

Desde as 06:00 locais (11:00 em Lisboa), os eleitores podem votar em vários estados da costa leste - Connecticut, Maine, New Hampshire, Nova Jérsia, Nova Iorque, Virgínia - assim como no Kentucky, no centro.

Estas eleições são particularmente importantes porque podem permitir uma alteração radical de forças entre os dois partidos no Capitólio.