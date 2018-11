Actualidade

Os britânicos Massive Attack juntaram mais um concerto em Lisboa, em fevereiro, à digressão que assinala 21 anos da edição do álbum "Mezzanine", "devido à elevada procura" de bilhetes, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, a promotora Everything is New refere que, "devido à elevada procura por parte dos fãs, os Massive Attack acabam de anunciar uma nova data para o espetáculo que trazem a Portugal em fevereiro de 2019 e que celebra os 21 anos do lançamento do álbum 'Mezzanine'".

Na semana passada tinha sido anunciado que a banda atuaria em Portugal a 18 de fevereiro no Campo Pequeno. Hoje, ficou a saber-se que darão outro concerto, no mesmo local, no dia seguinte (19 de fevereiro).