Actualidade

A petrolífera estatal brasileira Petrobras registou um lucro de 6,6 mil milhões de reais (1,4 mil milhões de euros) no terceiro trimestre de 2018, segundo um balanço financeiro divulgado hoje.

O saldo positivo registado de julho a setembro decorre de maiores margens de derivados de petróleo no mercado interno e externo, do aumento dos preços das 'commodities' no mercado internacional e ao aumento da procura de diesel e ao corte de despesas administrativas, refere a empresa.

O acordo firmado pela Petrobras com órgãos de Justiça dos Estados Unidos no valor de 3,5 mil milhões de reais (823 milhões de euros) para encerrar processos e investigações teve impacto nestes resultados.