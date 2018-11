Actualidade

A tomada de posse de sete construções ilegais nos núcleos dos Hangares e do Farol, na ilha da Culatra, acabou por avançar hoje, no âmbito de um processo marcado por "contradições", disse à Lusa o presidente de uma associação.

O presidente da Associação da Ilha do Farol de Santa Maria, Feliciano Júlio, tinha dito à Lusa que a tomada de posse de 12 construções, prevista para hoje, tinha ficado sem efeito depois de o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé ter aceitado novas providências cautelares interpostas pelos proprietários.

Contudo, segundo aquele responsável, a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa acabou por avançar hoje com a tomada de posse administrativa de sete construções - três no núcleo do Farol e quatro nos Hangares -, um procedimento que Feliciano Júlio diz "não entender" e que classifica como contraditório.