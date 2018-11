Tancos

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, considerou hoje haver "ruído a mais" e "explicações a menos" sobre o furto e reaparecimento de armas em Tancos, garantindo que não alimenta questões "disparatadas".

"Eu não colaborarei em nada para criar ruído. Houve um roubo de armas. É grave, deve ser investigado. Devemos saber tudo o que aconteceu e não esquecer o que aconteceu no meio de um nevoeiro de coisas que serão mais graves e outras que serão simplesmente disparatadas", sustentou Catarina Martins quando questionada pelos jornalistas sobre se partilha da opinião do primeiro-ministro sobre a "ansiedade" do Presidente da República.

A líder do BE defendeu, contudo, que são precisos esclarecimentos o mais depressa possível em toda a investigação do caso de Tancos, insistindo que "tem existido ruído a mais e explicações a menos", mas sem especificar.