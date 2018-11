Web Summit

O fabricante chinês de carros elétricos Byton anteviu hoje a alteração dos modelos de negócio com os veículos autónomos, enquanto os britânicos da Aston Martin garantem que continuarão a fabricar carros para serem conduzidos.

No palco principal da conferência de tecnologia e inovação, Web Summit, colocou-se ao final da manhã a questão de a indústria automóvel estar atualmente numa encruzilhada e as respostas vieram do setor, mas dando três visões diferentes.

Do lado da 'startup' Byton, muitas vezes apresentada como concorrente da Tesla, Carsten Breitfeld, perspetivou já zonas piloto para carros autónomos, dentro de dois ou três anos, "inicialmente na China" e falou de como "os modelos de negócio vão ser alterados" no mundo dos transportes e da mobilidade.