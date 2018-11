Actualidade

Uma guarda do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (feminino) morreu hoje ao ser atingida no peito, durante uma ação de formação integrada no plano anual de tiro, revelou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Segundo um comunicado da DGRSP, que "lamenta profundamente o ocorrido", logo após o acidente de serviço com a arma de fogo, disparada por um dos formadores, o INEM foi acionado, tendo procedido no local a manobras de reanimação que não tiveram sucesso.

O óbito foi declarado no local onde decorria a formação, a carreira de tiro do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.