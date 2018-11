Web Summit

Os refugiados devem ser também encarados como empreendedores e muitos têm as competências e as motivações necessárias para avançar com projetos inovadores e sustentáveis nas comunidades de acolhimento, sustentaram hoje ativistas presentes na Web Summit.

A ideia foi defendida por Josephine Goube e Guillemette Dejean, duas mulheres que lideram dois projetos com uma forte componente social, Techfugees e Chatterbox, respetivamente, totalmente dirigidos aos refugiados, à sua integração e valorização profissional nos países de acolhimento.

O ponto de partida para a conversa com as duas responsáveis num dos vários palcos da Web Summit foi a pergunta "Porque devemos contratar refugiados?", mas Josephine Goube, presidente executiva da Techfugees (empresa de cariz social que mobiliza o setor das tecnologias para a questão dos refugiados), marcou logo uma posição de princípio.