Actualidade

A Guarda Nacional Republicana iniciou hoje uma grande operação a nível nacional de combate ao jogo ilegal, disse à Lusa fonte da força policial.

A operação, centrada em Évora e com ramificações por todo o país, começou de manhã e prolonga-se ao longo do dia de hoje, em colaboração com a Inspeção-Geral dos Jogos.

Contactado pela Lusa, um porta-voz da GNR remeteu esclarecimentos para o final do dia.