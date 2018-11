Actualidade

O Governo da Guiné Equatorial espera que a indústria do petróleo e gás receba investimentos de 2,4 mil milhões de dólares até final do próximo ano por parte das empresas do setor.

De acordo com uma fonte governamental citada pela agência de informação financeira Bloomberg, o investimento estrangeiro neste e no próximo ano, que compara com os 304 milhões de dólares investidos em todo o o ano passado, deve incluir 11 novos poços e vir principalmente de empresas norte-americanas.

Desde que aderiu à Organização de Países Exportadores de Petróleo, a Guiné Equatorial tem estado em conversações com as principais petrolíferas, como a Exxon ou a Kosmos, para aumentar a produção, que caiu para cerca de 120 mil barris por dia durante o mês passado.