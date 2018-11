Actualidade

Uma instalação documental e poética do artista britânico John Akomfrah, sobre o impacto da atividade humana, que é inaugurada na quarta-feira no Museu Berardo, em Lisboa, tem por objetivo sublinhar a urgência de salvar a vida no planeta.

"Purple" é o título escolhido pelo artista para instalação, pelo seu interesse pelas cores: "porque o meu trabalho remete para algo que está 'entre', tal como o púrpura está entre o azul e o vermelho".

O projeto, que foi hoje apresentado aos jornalistas com a presença de John Akomfrah, é composto por uma série de fotografias dispostas numa sala que é uma antecâmara da sala de exibição do filme de 62 minutos, em seis ecrãs gigantes.