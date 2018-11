Actualidade

O novo Plano da Orla Costeira que prevê demolir dezenas de edifícios entre Caminha e Espinho teve o parecer "favorável condicionado" de sete das nove autarquias abrangidas e "desfavorável" de duas, revela o parecer final da Comissão Consultiva.

De acordo com o documento, que está em consulta pública até 14 de dezembro, 14 entidades emitiram um parecer "favorável condicionado", entre elas sete autarquias (Póvoa de Varzim, Caminha, Esposende, Matosinhos, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia) e instituições públicas, como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), a Administração dos Porto do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

As câmaras do Porto e de Espinho foram as únicas autarquias a emitir parecer "desfavorável" à revisão do Programa da Orla Costeira.