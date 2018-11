Web Summit

O presidente da EDP, António Mexia, disse hoje que a elétrica portuguesa tem "muito dinheiro" para investir em projetos de empreendedorismo "se as ideias forem boas", estando na Web Summit à procura de iniciativas sobre "internet da energia".

"Queremos ouvir [os empreendedores] e temos muito dinheiro para investir se as ideias forem boas", disse António Mexia, que falava à margem da cimeira tecnológica Web Summit, que decorre até quinta-feira em Lisboa.

Ao todo, a empresa pretende investir 45 milhões de euros em 'startups' com projetos de áreas da inteligência artificial e de 'machine learning' (aprendizagem automática nas máquinas) sobre "tudo o que tem a ver com mundo em que a energia se cruza com a internet das coisas".