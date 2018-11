Web Summit

A ausência de controlo na internet poderá implicar no futuro um mundo "assustador", defendeu hoje em Lisboa o ex-funcionário da Cambridge Analytica Christopher Wylie que participou numa sessão da Web Summit sobre media digitais e privacidade.

"A internet é utilizada centenas de vezes por dia, nos telemóveis, nos computadores... e não há regras. Quando se vai ao médico, se compra comida, de viaja de avião, sentimo-nos seguros, a maioria sente-se. Existe regulação. Então porque não se regula esta 'maldita' área? Por exemplo, com um instituto", assinalou o denunciador (whistleblower) canadiano de 29 anos formado na London Scholl of Economics e antigo diretor de investigação na Cambridge Analytica (CA), entre a aprovação sonora das centenas de pessoas que enchiam a Altice Arena, no Parque das Nações.

Durante uma intervenção moderada por Krishnan Guru Murthy, jornalista britânico do Channel 4 e apresentador do Channel 4 News e dos Unreported World, documentários sobre política internacional, o ex-responsável da CA traçou um cenário sombrio sobre o atual descontrolo na "autoestrada da informação", com particular ênfase para a situação nos Estados Unidos.