Actualidade

Um colóquio em maio, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e um concerto no Teatro Nacional de São Carlos, em novembro, são os destaques das celebrações em 2019 do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen.

A programação nacional do centenário da poetisa foi apresentada hoje, no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, quando se celebram os 99 anos da autora de "Fada Oriana" e "Menina do Mar".

As iniciativas têm início a 12 de janeiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com o projeto de dança "O Cavaleiro da Dinamarca", pela Escola de Dança do Conservatório Nacional.